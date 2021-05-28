В Башкирии мужчина на моторной лодке влетел в понтон у берега

28 май 2021 | 11:06

Сообщение диспетчеру МЧС поступило в 00:12. Детали ЧП спасатели прояснили уже на месте. За рулем моторной лодки находился мужчина 1956 года рождения.







Скорее всего, причиной аварии стала плохая видимость в темное время суток. Развив большую скорость, лодка протаранила понтонный пирс вблизи от берега. От удара водитель вылетел за борт. Он получил травму головы и многочисленные ушибы.



На его счастье, рядом находились люди. Вызвав экстренные службы, они самостоятельно извлекли мужчину из воды. Был ли он пьян, не уточняется. Подоспевшая бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Центральную районную больницу Янаула.





— Очень часто причиной таких происшествий становится элементарное нарушение правил вождения лодок и катеров. При движении судна нельзя вставать в полный рост, перегибаться за борт. На поворотах нужно сбрасывать скорость. А при сильной волне держать лодку носом к ветру, — напомнили спасатели.

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Фото: Пресс-служба МЧС Башкортостана