Житель Башкирии ударился головой о винт, выпав из лодки
11:02, 06 авг 2023
Житель Башкирии попал в больницу после того, как решил покататься на моторной лодке. Подробности рассказали в региональном МЧС.
Происшествие случилось в населенном пункте Канлы Тюркеево, расположенном в Буздякском районе. Местный житель хотел прокатиться на резиновой моторной лодке, но пренебрег правилами безопасности. В итоге 36-летний мужчина упал в воду и получил серьезную травму, ударившись головой о винт мотора. Несмотря на это пострадавший не потерял сознание и, доплыв до берега, сумел позвать на помощь. Дальше последовала госпитализация, медики оценивают состояние пациента как удовлетворительное.
В МЧС по РБ предостерегли: при управлении небольшими судами следует быть чрезвычайно бдительными и не допускать перегруза и раскачивания лодки.
Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что на СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» из Бузздякского района РБ Азамат Арслангараев.
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