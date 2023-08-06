Житель Башкирии ударился головой о винт, выпав из лодки

11:02, 06 авг 2023

Житель Башкирии попал в больницу после того, как решил покататься на моторной лодке. Подробности рассказали в региональном МЧС.

Происшествие случилось в населенном пункте Канлы Тюркеево, расположенном в Буздякском районе. Местный житель хотел прокатиться на резиновой моторной лодке, но пренебрег правилами безопасности. В итоге 36-летний мужчина упал в воду и получил серьезную травму, ударившись головой о винт мотора. Несмотря на это пострадавший не потерял сознание и, доплыв до берега, сумел позвать на помощь. Дальше последовала госпитализация, медики оценивают состояние пациента как удовлетворительное.

В МЧС по РБ предостерегли: при управлении небольшими судами следует быть чрезвычайно бдительными и не допускать перегруза и раскачивания лодки.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что на СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» из Бузздякского района РБ Азамат Арслангараев.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ