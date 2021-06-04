В уфимском фитнес-клубе World Class произошел пожар, эвакуировали 120 человек

04 июн 2021 | 09:57

В уфимском фитнес-клубе World Class произошел пожар на улице Революционной. Инцидент случился вчера, 3 июня. По данным МЧС Башкирии, пожарные эвакуировали 120 человек, в том числе 25 детей. Сегодня, 4 июня, они рассказали о причинах ЧП.







По словам спасателей, возгорание началось во время кровельных работ.

— Рабочие укладывали утеплитель. Чтобы его приклеить, его надо нагреть газовой горелкой, произошло возгорание. Там была организация, которая проводила эти работы, она и несет ответственность. Будут приняты соответствующие меры в отношении нарушителей, — сообщили в республиканском МЧС.

В ведомстве подтвердили, что пострадавших от пожара нет.

Ранее сообщалось о том, что житель Стерлитамака чуть не сгорел во время приготовления шашлыка. Мужчину госпитализировали в ожоговое отделение.





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Фото: МЧС Башкирии