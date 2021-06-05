В Уфе в тоннеле по проспекту Салавата Юлаева произошли сразу две аварии | видео
05 июн 2021 | 16:50
Две аварии подряд произошли сегодня утром, 5 июня, в тоннеле по проспекту Салавата Юлаева в Уфе.
В 11 утра столкнулись Hyundai и Лада Гранта. Автомобили ехали в попутном направлении в сторону 50 лет СССР. ДТП участники оформили с помощью Европротокола, без участия сотрудников ГИБДД.
Спустя время на том же участке дороги 35-летняя водитель Kia Sportage наехала на бордюр. Автомобиль от удара опрокинулся и задел стоящую Ладу.
- В настоящее время на месте дорожного происшествия работают сотрудники полиции и другие службы. Устанавливаются все обстоятельства. За медицинской помощью никто не обращался, — рассказали в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Уфе.