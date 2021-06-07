Авария в Кугарчинском районе Башкирии: водитель за рулем трактора «Беларус» протаранил автобус

07 июн 2021 | 22:04

Утром 7 июня в Кугарчинском районе Башкирии произошла серьезная авария. На автодороге Тляумбетово-Даут-Каюпово 47-летний местный житель за рулем трактора «Беларус» протаранил ПАЗик, которым управлял 36-летний мужчина.







В автобусе помимо водителя ехали два пассажира, муж с женой. 62-летняя пенсионерка получила травмы и обратилась за медпомощью.



В ГИБДД прокомментировали, что предполагаемый виновник ДТП не имел прав тракториста-машиниста. А освидетельствование показало наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе. С его слов, он принял спиртные напитки после ДТП.



В отношении него составлен административный материал – трактористу грозит крупный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав.

Ранее сообщалось о ДТП в Уфе: пьяный водитель за рулем «Тойоты Авентис» сбил двоих детей.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по РБ