Жительница Белокатайского района Башкирии во время застолья чуть не зарезала мужа
08 июн 2021 | 21:43
Белокатайские полицейские разбираются в обстоятельствах семейного конфликта, произошедшего во время пьяной посиделки.
5 июня в полицию поступило сообщение из районной больницы о пациенте с ножевым ранением грудной клетки. Оказалось, что ранила 47-летнего жителя села Майгаза его супруга.
Семейная пара устроила застолье с обилием алкоголя. Во время посиделки они поругались, и 46-летняя сельчанка ударила мужа ножом в грудь. Однако пострадавший даже не обратил особого внимания на рану и продолжил пить. Но вскоре ему стало плохо – в этот момент домой вернулась его пожилая мать, которая и вызвала скорую помощь.
Как сообщила пресс-служба МВД Башкортостана, пострадавшего доставили в больницу. Женщина дала признательные показания и теперь понесет наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.