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Жительница Белокатайского района Башкирии во время застолья чуть не зарезала мужа

Жительница Белокатайского района Башкирии во время застолья чуть не зарезала мужа

08 июн 2021 | 21:43

Белокатайские полицейские разбираются в обстоятельствах семейного конфликта, произошедшего во время пьяной посиделки.

5 июня в полицию поступило сообщение из районной больницы о пациенте с ножевым ранением грудной клетки. Оказалось, что ранила 47-летнего жителя села Майгаза его супруга.

Семейная пара устроила застолье с обилием алкоголя. Во время посиделки они поругались, и 46-летняя сельчанка ударила мужа ножом в грудь. Однако пострадавший даже не обратил особого внимания на рану и продолжил пить. Но вскоре ему стало плохо – в этот момент домой вернулась его пожилая мать, которая и вызвала скорую помощь.

Как сообщила пресс-служба МВД Башкортостана, пострадавшего доставили в больницу. Женщина дала признательные показания и теперь понесет наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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Источник: www.sobkor02.ru

Теги: Белокатайский район
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