В Башкортостане продолжают гибнуть пчелы
19:36, 17 июн 2021
Насекомые погибают в Баймакском, Зилаирском, Зианчуринском, Кугарчинском районах.
Руководитель администрации главы республики Александр Сидякин заявил, что пчеловодам, пострадавшим после обработок лесов против шелкопряда, окажут помощь — выделят средства на покупку новых пчелосемей.
«Страшное для нашей медовой республики зрелище. Фермеры просят помощи. Пострадало, по первым подсчетам, более 2000 пчелосемей. Причина — обработка лесов от шелкопряда», — сообщил Сидякин.Напомним, в конце мая стало известно о гибели пчелосемей на территории нескольких районов Башкирии.
В свою очередь Минлесхоз Башкирии заявил, что пасечников об обработке предупреждали
Читайте также