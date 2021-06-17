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В Башкортостане продолжают гибнуть пчелы

В Башкортостане продолжают гибнуть пчелы

19:36, 17 июн 2021

Насекомые погибают в Баймакском, Зилаирском, Зианчуринском, Кугарчинском районах.

Руководитель администрации главы республики Александр Сидякин заявил, что пчеловодам, пострадавшим после обработок лесов против шелкопряда, окажут помощь — выделят средства на покупку новых пчелосемей.

«Страшное для нашей медовой республики зрелище. Фермеры просят помощи. Пострадало, по первым подсчетам, более 2000 пчелосемей. Причина — обработка лесов от шелкопряда», — сообщил Сидякин.
Напомним, в конце мая стало известно о гибели пчелосемей на территории нескольких районов Башкирии.

В свою очередь Минлесхоз Башкирии заявил, что пасечников об обработке предупреждали

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