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Стали известны подробности смертельной аварии в Баймакском районе Башкирии

Стали известны подробности смертельной аварии в Баймакском районе Башкирии

10:32, 23 июн 2021

Подробности смертельной аварии в Баймакском районе 22 июня опубликовало ГИБДД республики. Напомним, около 14:00 на 104 км автодороги Магнитогорск-Ира столкнулись ВАЗ-2110 и встречный грузовик МАЗ.

От удара ВАЗ-2110 вынесло на обочину, а фуру развернуло поперек дороги. На месте скончался водитель легкового автомобиля – 57-летний житель Сибая.  Его тело из груды металла достали спасатели. Известно, что погибший водительских прав не имел. Начато разбирательство.

Добавим, всего 22 июня на дорогах республики зарегистрировано 9 автомобильных аварий, в которых 1 человек погиб и 9 получили травмы.

Ранее сообщалось об аварии в Мечетлинском районе Башкирии: водитель и пассажир погибли, опрокинувшись в кювет.

По теме:
Авария в Сибае: водитель ВАЗ-21099 столкнулся с пассажирским автобусом 

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ

Теги: Баймакский район
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