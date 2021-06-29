В Уфе водолазы достали со дна Белой тело иностранца

21:40, 29 июн 2021

В Уфе сегодня, 29 июня, на реке Белой утонул 20-летний гражданин Египта. О трагедии сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты.







Информация об исчезновении молодого человека в районе Дежневской лестницы поступила спасателям приблизительно в 17:30 вечера. Сотрудники УГЗ Уфы немедленно выехали на вызов. Как рассказали товарищи погибшего, парень не умел плавать. Он только ходил в воде вдоль береговой линии. Однако в какой-то момент отдыхающие заметили, что их друг пропал. Они забили тревогу и обратились к спасателям. Оказалось, с момента исчезновения юноши прошел целый час. Спустя некоторое время водолазы обнаружили тело иностранца на дне реки.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе утонул мужчина, поплыв за своими сланцами (видео).





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Фото: скрин видео