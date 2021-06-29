Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе водолазы достали со дна Белой тело иностранца

В Уфе водолазы достали со дна Белой тело иностранца

21:40, 29 июн 2021

В Уфе сегодня, 29 июня, на реке Белой утонул 20-летний гражданин Египта. О трагедии сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты.  

Информация об исчезновении молодого человека в районе Дежневской лестницы поступила спасателям приблизительно в 17:30 вечера. Сотрудники УГЗ Уфы немедленно выехали на вызов. Как рассказали товарищи погибшего, парень не умел плавать. Он только ходил в воде вдоль береговой линии. Однако в какой-то момент отдыхающие заметили, что их друг пропал. Они забили тревогу и обратились к спасателям. Оказалось, с момента исчезновения юноши прошел целый час. Спустя некоторое время водолазы обнаружили тело иностранца на дне реки.  

Ранее сообщалось о том, что в Уфе утонул мужчина, поплыв за своими сланцами (видео). 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: скрин видео

Теги: Уфа
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: