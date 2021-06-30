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В Альшеевском районе Башкирии 11-летний мальчик утонул, купаясь в реке с родителями

В Альшеевском районе Башкирии 11-летний мальчик утонул, купаясь в реке с родителями

21:22, 30 июн 2021

В Альшеевском районе Башкирии 11-летний мальчик утонул в реке Дёме. Об этом сегодня, 30 июня, сообщили в Следственном комитете республики. По данным ведомства, мальчик отдыхал с семьей на берегу близ села Никифорово.

— Пока дети и взрослые находились в воде, одного мальчика стало уносить течением, к сожалению, спасти его не успели, и он ушел под воду. Спасатели ведут поиски ребенка, — сообщили в следкоме. — Совместно с сотрудниками полиции проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Ранее аналогичный случай произошел в Зианчуринском районе — там утонул 14-летний мальчик

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Источник: ufa1.ru

Теги: Альшеевский район
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