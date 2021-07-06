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В Уфе, в загоревшейся комнате общежития, обнаружили тела женщины и ребенка

В Уфе, в загоревшейся комнате общежития, обнаружили тела женщины и ребенка

10:07, 06 июл 2021

В Уфе 58-летнего местного жителя считают виновным в гибели двоих женщин и 11-летнего мальчика. Об этом сообщили сегодня, 6 июля, в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в марте 2021 года мужчина распивал спиртное со своими знакомыми в комнате общежития на улице Ферина. После застолья он лег спать, но не выключил работающий тепловой вентилятор. Ночью электроприбор загорелся, начался пожар. Во время тушения в соседней комнате спасатели обнаружили тела двух женщин и ребенка. 

Свою вину уфимец полностью признал. В ближайшее время уголовное дело будет рассмотрено в суде.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе пожилая женщина стала жертвой пожара в многоквартирном доме.

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Источник: gorobzor.ru

Теги: Уфа
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