В Уфе, в загоревшейся комнате общежития, обнаружили тела женщины и ребенка

10:07, 06 июл 2021

В Уфе 58-летнего местного жителя считают виновным в гибели двоих женщин и 11-летнего мальчика. Об этом сообщили сегодня, 6 июля, в пресс-службе прокуратуры Башкирии.







По версии следствия, в марте 2021 года мужчина распивал спиртное со своими знакомыми в комнате общежития на улице Ферина. После застолья он лег спать, но не выключил работающий тепловой вентилятор. Ночью электроприбор загорелся, начался пожар. Во время тушения в соседней комнате спасатели обнаружили тела двух женщин и ребенка.



Свою вину уфимец полностью признал. В ближайшее время уголовное дело будет рассмотрено в суде.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе пожилая женщина стала жертвой пожара в многоквартирном доме.





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