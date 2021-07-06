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В Башкирии пропала жительница Туймазинского района Гузель Киршина

В Башкирии пропала жительница Туймазинского района Гузель Киршина

20:16, 06 июл 2021

В поселке Нижнетроицкий Туймазинского района Башкирии пропала без вести 33-летняя Гузель Киршина. Она не выходит на связь с близкими с 30 июня.

Приметы: худощавая, рост около 172 см, рост около 172 см, карие глаза, светлые волосы. На жженщине были джинсовые шорты белого цвета, белая футболка с рисунком и темные сланцы.

Поисками Гузель Киршиной занимаются волонтеры. Телефоны для связи: 8 (800) 700 54 52 или 112.

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Источник: bash.news

Теги: Туймазинский район
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