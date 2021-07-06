В Башкирии пропала жительница Туймазинского района Гузель Киршина
20:16, 06 июл 2021
В поселке Нижнетроицкий Туймазинского района Башкирии пропала без вести 33-летняя Гузель Киршина. Она не выходит на связь с близкими с 30 июня.
Приметы: худощавая, рост около 172 см, рост около 172 см, карие глаза, светлые волосы. На жженщине были джинсовые шорты белого цвета, белая футболка с рисунком и темные сланцы.
Поисками Гузель Киршиной занимаются волонтеры. Телефоны для связи: 8 (800) 700 54 52 или 112.
Источник:
bash.news
Читайте также