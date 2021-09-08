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В Балтачевском районе Башкирии пьяные подростки на легковушке едва не покалечили полицейского (видео)

В Балтачевском районе Башкирии пьяные подростки на легковушке едва не покалечили полицейского (видео)

14:03, 08 сен 2021

В Балтачевском районе республики пьяный 16-летний автомобилист попытался сбежать во время задержания. А его пассажир, перебравшись на водительское сиденье, едва не задавил полицейского.

В Ермекеевском же районе, чтобы остановить удирающих несовершеннолетних, инспекторам ГИБДД вообще пришлось применять табельное оружие. Все погони зафиксированы на камеру видеорегистратора.

Ранее сообщалось о том, что жители столицы Башкирии услышали «стрельбу» недалеко от школы. Некоторые даже решили, что таким образом группировки делят сферы влияния. Впрочем, как заявили в МВД Башкирии сегодня, 8 сентября, никакой перестрелки не было. По данным полиции, некий неизвестный лишь искорежил чужую машину.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот видео
Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"
Теги: Балтачевский район Ермекеевский район
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