В Балтачевском районе Башкирии пьяные подростки на легковушке едва не покалечили полицейского (видео)
14:03, 08 сен 2021
В Балтачевском районе республики пьяный 16-летний автомобилист попытался сбежать во время задержания. А его пассажир, перебравшись на водительское сиденье, едва не задавил полицейского.
В Ермекеевском же районе, чтобы остановить удирающих несовершеннолетних, инспекторам ГИБДД вообще пришлось применять табельное оружие. Все погони зафиксированы на камеру видеорегистратора.
Ранее сообщалось о том, что жители столицы Башкирии услышали «стрельбу» недалеко от школы. Некоторые даже решили, что таким образом группировки делят сферы влияния. Впрочем, как заявили в МВД Башкирии сегодня, 8 сентября, никакой перестрелки не было. По данным полиции, некий неизвестный лишь искорежил чужую машину.