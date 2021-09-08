В Уфе неизвестный в маске разбил металлическим стулом припаркованный автомобиль

14:16, 08 сен 2021

Накануне, 7 сентября, ЧП произошло в микрорайоне «Зеленая роща» в Уфе – мужчина в маске разбил металлическим стулом припаркованный автомобиль.







Как видно на записи с камер наблюдений, после «расправы» над авто злоумышленник бросил стул в проезжавшую мимо машину. Вскоре на место прибежали несколько человек – чем закончилась уличная «разборка» - неизвестно.

«По данному адресу зарегистрировано повреждение иномарки, которая была припаркована около расположенного рядом ресторана. Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что машину повредил неизвестный металлическим стулом. Пострадавших нет. Лица, которые могут быть причастны к умышленному повреждению чужого имущества, доставлены в отдел полиции. В настоящее время проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

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Фото: скриншот видео