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Авария в Башкирии: в Туймазинском районе, наехав на бордюр, погиб мотоциклист

Авария в Башкирии: в Туймазинском районе, наехав на бордюр, погиб мотоциклист

09:42, 11 сен 2021

Ближе к полуночи в Туймазинском районе напротив дома 16 по ул. Нефтяников с. Кандры 38-летний местный житель, двигаясь за рулём  мопеда “Vento Riva”, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрное ограждение с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте. Известно, что в июле прошлого года погибший был лишён водительских прав за нетрезвое вождение.

Начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в девятом часу вечера в Стерлибашевском районе на 50 км. автодороги Стерлитамак-Стерлибашево -Федоровка 30-летний житель г. Салават за рулём «Киа Рио» совершил наезд на пешехода, двигавшегося в попутном направлении.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Туймазинский район
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