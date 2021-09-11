Авария в Башкирии: в Туймазинском районе, наехав на бордюр, погиб мотоциклист

09:42, 11 сен 2021

Ближе к полуночи в Туймазинском районе напротив дома 16 по ул. Нефтяников с. Кандры 38-летний местный житель, двигаясь за рулём мопеда “Vento Riva”, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрное ограждение с последующим опрокидыванием.







В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте. Известно, что в июле прошлого года погибший был лишён водительских прав за нетрезвое вождение.



Начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в девятом часу вечера в Стерлибашевском районе на 50 км. автодороги Стерлитамак-Стерлибашево -Федоровка 30-летний житель г. Салават за рулём «Киа Рио» совершил наезд на пешехода, двигавшегося в попутном направлении.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ