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В Башкирии нашли тело пропавшего жителя Туймазинского района Сардорбека Давлетова

В Башкирии нашли тело пропавшего жителя Туймазинского района Сардорбека Давлетова

12:33, 17 сен 2021

В Башкирии 17 сентября трагически завершились поиски пропавшего 24-летнего жителя села Кандры Сардорбека Давлетова. По информации волонтеров «Лиза Алерт Башкортостан», его нашли погибшим.

Ранее было известно, что он вышел из дома 12 сентября и исчез. 16 сентября его поиски были объявлены публично, присоединились волонтеры, полиция и неравнодушные люди.

Сегодня стало известно, что обнаружено его тело. Детали произошедшего не приводятся. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
Теги: Туймазинский район
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