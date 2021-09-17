В Башкирии нашли тело пропавшего жителя Туймазинского района Сардорбека Давлетова

12:33, 17 сен 2021

В Башкирии 17 сентября трагически завершились поиски пропавшего 24-летнего жителя села Кандры Сардорбека Давлетова. По информации волонтеров «Лиза Алерт Башкортостан», его нашли погибшим.



Ранее было известно, что он вышел из дома 12 сентября и исчез. 16 сентября его поиски были объявлены публично, присоединились волонтеры, полиция и неравнодушные люди.



Сегодня стало известно, что обнаружено его тело. Детали произошедшего не приводятся.



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Фото: Лиза Алерт Башкортостан