Авария в Башкирии: в Туймазинском районе за рулем "KIA Rio" погибла женщина
10:49, 22 сен 2021
В третьем часу ночи в Туймазинском районе на 1331 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись два автомобиля "KIA Rio". За рулём одного из них находилась 40-летняя местная жительница, за рулём второго 27-летний житель Стерлитамака.
В результате аварии первая от полученных травм скончалась на месте, а водитель и 33-летняя пассажирка второго автомобиля были госпитализированы. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия произошедшего.
Всего за сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более двух тысяч нарушений ПДД, задержаны 36 нетрезвых водителей.
Читайте также:В Учалинском районе Башкирии в ДТП погибли 2 человека
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: скриншот видео
Читайте также