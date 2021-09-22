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Авария в Башкирии: в Туймазинском районе за рулем "KIA Rio" погибла женщина

Авария в Башкирии: в Туймазинском районе за рулем "KIA Rio" погибла женщина

10:49, 22 сен 2021

В третьем часу ночи в Туймазинском районе на 1331 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись  два автомобиля "KIA Rio". За рулём одного из них находилась 40-летняя местная жительница, за рулём второго 27-летний житель Стерлитамака.

В результате аварии первая от полученных травм скончалась на месте, а водитель и 33-летняя пассажирка второго автомобиля были госпитализированы. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия произошедшего.

Всего за сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более двух тысяч нарушений ПДД, задержаны 36 нетрезвых водителей.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: скриншот видео
Теги: Туймазинский район
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