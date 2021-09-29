В Башкирии водитель иномарки сбил 9-летнего мальчика на самокате

09:53, 29 сен 2021

В Уфе 9-летний мальчик на самокате попал под колеса иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.



ДТП произошло днем 28 сентября на улице Юрия Гагарина. Ребенок катался по дворовой территории, когда на него совершил наезд автомобиль Toyota Land Cruiser 150. За рулем находился 41-летний местный житель.



В результате аварии школьнику понадобилась помощь врачей. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.



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Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ