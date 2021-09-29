В Башкирии мужчина зарезал жену и тещу

17:33, 29 сен 2021

В Уфе 45-летний местный житель зарезал жену и тещу. Сейчас фигурант уголовного дела о двойном убийстве находится под стражей. 29 сентября ему в очередной раз продлили меру пресечения. Об этом сообщили в Калининском районном суде.







Преступление произошло еще 26 октября 2020 года в квартире одного из жилых домов по Кольцевой улице. Обвиняемый в этот дел был с женой – между ними возникла ссора. По словам мужчины, его супруга постоянно ругалась с ним и предъявляла претензии. В последний их скандал женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент мужчина вышел из себя, схватил нож, которым резал продукты, и не менее четырех раз ударил им свою жену в грудь и шею. От полученных повреждений она скончалась.

Тем же ножом уфимец зарезал пришедшую в квартиру тещу – он опасался, что она может стать свидетелем убийства. Как пояснил обвиняемый, мать его жены «просто пришла не в то время». Ей он нанес не менее 16 ударов. Раны оказались смертельными.

– В ходе судебного заседания мужчина не возражал против продления ему меры пресечения в виде заключения под стражу, – добавили в суде.

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Обвиняемый проведет в следственном изоляторе еще как минимум один месяц. По уголовному делу о двойном убийстве ему грозит до 20 лет лишения свободы.