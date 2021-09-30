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Двух сбежавших заключенных из Башкирии задержали в Татарстане

Двух сбежавших заключенных из Башкирии задержали в Татарстане

11:14, 30 сен 2021

Заключенных Сергея Камардина и Сергея Чиркова, которые сбежали из колонии-поселения в Мелеузе, поймали в Татарстане. Об этом сообщили сегодня, 30 сентября, во ФСИН Башкирии.

Как рассказали в ведомстве, Камардина и Чиркова удалось задержать благодаря совместным действиям сотрудников двух республиканских ФСИН. Жена одного из бежавших уточнила, что, по ее данным, их задержали в Казани.

— Учитывая, что буквально вчера была информация, что их видели на свалке в Дюртюлях, а это в 420 км от Казани, возникает вопрос, как они так быстро уехали в Казань, — отметила она.
Во ФСИН всех подробностей задержания не рассказали. Сотрудники ведомства отметили, что бежавшим грозит увеличение срока заключения до 5 лет.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Мелеузовский район
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