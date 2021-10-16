В Башкирии будут судить заключенного, который сбежал из колонии

19:03, 16 окт 2021

Судебное заседание по делу заключенного в Башкирии Сергея Камардина состоится 28 октября. Об этом сообщила сегодня, 16 октября, его супруга Надежда.







По ее словам, будет решаться вопрос о переводе Сергея в колонию строгого режима. Также она отметила, что нанятый ею адвокат из Москвы Рустам Байгильдеев до сих пор не может пообщаться с Сергеем в конфиденциальной обстановке. Им позволяют говорить только в присутствии сотрудников колонии.

— Мы с адвокатом уже жалобы написали на то, что они не дают разговаривать, и в любом случае они стоят и не дают разговаривать. У меня супруг уже три недели не может рассказать, что произошло, — говорит Надежда.

Женщина добавила, что с супругом ей видеться не дают, как и созваниваться. Также она сообщила, что Сергея перевели в одиночную камеру за нарушения. С ее слов, его поместили туда за хранение телефона и использование нецензурной брани.



В пресс-службе ФСИН Башкирии сообщили, что предоставление свиданий заключенному с защитником, родственниками и иными лицами регламентированы законодательством. Также ранее адвокат сообщал, что на Сергея могут оказывать давление со стороны сотрудников, и он просит медицинской помощи.

— Факты оказания давления со стороны сотрудников на осужденного Сергея Камардина не нашли своего подтверждения. Информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Медицинское и лекарственное обеспечение лиц, содержащихся в учреждениях УФСИН России по Республике Башкортостан, осуществляется в соответствии с действующим законодательством в сфере охраны здоровья, — добавили в УФСИН.

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