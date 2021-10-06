В Башкирии подростки на электросамокатах попали под колеса автомобиля

11:03, 06 окт 2021

Накануне, около девяти часов вечера,20-летний автолюбитель за рулём “Киа Рио” совершил наезд на двоих несовершеннолетних, пересекающих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате.







Инцидент произошел напротив дома 17 по улице Бульвар Славы. В результате дорожного происшествия 15 и 16-летние подростки с различными травмами доставлены в больницу. По факту ДТП начата разбирательство — сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.



Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе произошел пожар в автомобиле – в результате водитель госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.

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