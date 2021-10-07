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В Уфе за рулем скутера насмерть разбился мужчина

В Уфе за рулем скутера насмерть разбился мужчина

17:43, 07 окт 2021

В Уфе сегодня, 7 октября, зарегистрирована авария с погибшим. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, ДТП произошло после 15:00 на улице Дмитрия Донского.

Мужчина, на вид 45-50 лет, ехал за рулем скутера «Сузуки» со стороны улицы Александра Невского. Водитель наехал на дерево, после чего скутер опрокинулся. Мужчина от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи, его 23-летний пассажир госпитализирован.

Сейчас устанавливается личность погибшего и все обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники полиции и другие службы.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: УГИБДД МВД по РБ
Теги: Уфа происшествия ДТП ДТП Уфа происшествия Уфа аварии
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