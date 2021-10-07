В Уфе за рулем скутера насмерть разбился мужчина

В Уфе сегодня, 7 октября, зарегистрирована авария с погибшим. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, ДТП произошло после 15:00 на улице Дмитрия Донского.
Мужчина, на вид 45-50 лет, ехал за рулем скутера «Сузуки» со стороны улицы Александра Невского. Водитель наехал на дерево, после чего скутер опрокинулся. Мужчина от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи, его 23-летний пассажир госпитализирован.
Сейчас устанавливается личность погибшего и все обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники полиции и другие службы.