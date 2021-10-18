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В Башкирии в реке Шугуровка обнаружили жидкость белого цвета

В Башкирии в реке Шугуровка обнаружили жидкость белого цвета

12:31, 18 окт 2021

Белый осадок неизвестного вещества обнаружили в реке Шугуровка в Башкирии. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что 17 октября спасатели получили информацию о том, что в Уфе в реке Шугуровка была обнаружена неустановленная жидкость белого цвета.

Прибыв на место, сотрудники спасательного ведомства обнаружили на дне реки белый осадок неизвестного вещества. В ходе дальнейшего обследования они установили место слива на берегу неизвестной жидкости неустановленными лицами на общей площадью 100 кв. метров.

Отмечается, что дальнейшее попадание в реку неизвестного вещества не происходит.

«Протяженность загрязнения реки по береговой линии до 300 м, далее загрязнение не наблюдается. Ширина реки на данном участке 1−2 метра, скорость течения до 0,5 м/с. От места обнаружения до н.п. Тимашево 2,5 км. выше по течению, без запаха. В районе н.п. Тимашево вода чистая», — говорится в сообщении пресс-службы.
Специалисты взяли пробы воды для проведения анализа. К счастью никто не пострадал, дальнейшее распространение загрязняющих веществ не допущено.

Сейчас спасатели принимают все необходимые меры. Ситуация находится у них на контроле.

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Источник: regnum.ru
Теги: Уфа происшествия
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