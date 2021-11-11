В Башкирии из реки достали труп неизвестного мужчины
10:34, 11 ноя 2021
В селе Новоалександровка под Уфой из реки достали труп неизвестного мужчины. Об этом сообщает госкомитет республики по ЧС.
Происшествие в Башкирии произошло накануне, 10 ноября. Тело мужчины обнаружил один из местных жителей во время рыбалки. Спасатели извлекли его из воды. На данный момент личность погибшего устанавливается.
Ранее сообщалось о том, что на днях на реке Ольховка, что в башкирском Стерлитамаке, был обнаружен проплывающий по водоему полуразложившийся труп. Как следует из оперативной сводки, найденный человек был мертв около месяца.