В Кигинском районе Башкирии из реки достали тело мужчины

11:17, 02 ноя 2022

Ночью 2 ноября в Башкирии достали из реки тело рыбака.







Несмотря на заморозки, в Башкирии продолжают происходить несчастные случаи на водоемах. В МЧС республики сообщили, что ночью 2 ноября в Кигинском районе из реки Ай достали тело мужчины 1987 года рождения. Известно, что он отправился на водоем порыбачить, но каким-то образом оказался в ледяной воде, из которой не смог выбраться. Тело несчастного из реки извлекли сотрудники поисково-спасательного отряда села Малояз и передали сотрудникам полиции.



В МЧС попросили жителей республики быть внимательнее у воды и обязательно предупреждать родных и близких, если вы намереваетесь выходить в водоему.

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