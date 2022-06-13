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В Башкирии из воды достали тела двоих мужчин

В Башкирии из воды достали тела двоих мужчин

21:31, 13 июн 2022

В Башкирии на минувших выходных в водоемах утонули двое мужчин. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Первый инцидент произошел в Уфимском районе: там в реке Дема жители СНТ «Монтажник» обнаружили тело мужчины и вызвали полицию. Тело достали из воды и передали на судмедэкспертизу. Стражам порядка предстоит установить личность мужчины, а также выяснить причину смерти.

Второй инцидент произошел неподалеку от деревни Хорошаево в Караидельском районе – там из реки Уфы полицейские также вытащили тело утонувшего мужчины. Его личность и обстоятельства гибели также предстоит выяснить криминалистам.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: происшествия Уфа Караидельский район
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