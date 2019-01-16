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В реке Уршак Уфимского района спасатели достали тело мужчины

Добавлено: 16.01.19
Просмотров: 52
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В реке Уршак Уфимского района спасатели достали тело мужчины
Сегодня, 16 января, в спасательную службу позвонили отдыхающие, которые обнаружили в Уфимском районе на реке Уршак тело мужчины.

На место немедленно прибыли спасатели, которые извлекли погибшего из воды и его передали бригаде врачей и подоспевшим полицейским. В ближайшее время правоохранителям и судмедэкспретам предстоит установить точные причины гибели рыбака.
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