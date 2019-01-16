В реке Уршак Уфимского района спасатели достали тело мужчины

Сегодня, 16 января, в спасательную службу позвонили отдыхающие, которые обнаружили в Уфимском районе на реке Уршак тело мужчины.На место немедленно прибыли спасатели, которые извлекли погибшего из воды и его передали бригаде врачей и подоспевшим полицейским. В ближайшее время правоохранителям и судмедэкспретам предстоит установить точные причины гибели рыбака.