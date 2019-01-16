В реке Уршак Уфимского района спасатели достали тело мужчины
Комментарии (0)
Сегодня, 16 января, в спасательную службу позвонили отдыхающие, которые обнаружили в Уфимском районе на реке Уршак тело мужчины.
На место немедленно прибыли спасатели, которые извлекли погибшего из воды и его передали бригаде врачей и подоспевшим полицейским. В ближайшее время правоохранителям и судмедэкспретам предстоит установить точные причины гибели рыбака.
На место немедленно прибыли спасатели, которые извлекли погибшего из воды и его передали бригаде врачей и подоспевшим полицейским. В ближайшее время правоохранителям и судмедэкспретам предстоит установить точные причины гибели рыбака.
Читайте также
Происшествия
В Баймаке в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины
Происшествия
В Бирском районе нашли Снежану Саликову
Происшествия
В Аскинском районе в хозяйстве муллы обнаружили труп с огнестрельным ранением
Происшествия
В Бирске спасатели обнаружили женщину лежащую без сознания в собственной квартире
Происшествия
В Кармаскалинском районе в пожаре погиб мужчина
Происшествия
В Краснокамском районе нашли тело пропавшего грибника
Происшествия
В Баймакском районе сгорел частный дом: погибли 4 человека
Общество
В Караидели открылась первая ледовая переправа