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Хозяйство в Башкирии содержало коров в скотских условиях

Хозяйство в Башкирии содержало коров в скотских условиях

12:37, 22 окт 2021

Управление Россельхознадзора по Башкирии во время проверки в деревне Архангелка Гафурийского района выявило нарушения при содержании крупного рогатого скота. Об этом сообщило ведомство.

«Коров в д. Архангелка Гафурийского района Башкирии содержат в скотских условиях», — говорится в сообщении.

Во время проведения осмотра фермерского хозяйства государственным инспектором Россельхознадзора было установлено, что в местах содержания скота наблюдается скопление навоза, навоз не вывозится и не утилизируется, животные не идентифицированы и не привиты.

На ответственное лицо составлен протокол по статье «нарушение правил карантина животных» (ч 1. Ст. 10.6 КоАП РФ).

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Россельхознадзор РБ
Теги: Гафурийский район
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