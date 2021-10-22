Хозяйство в Башкирии содержало коров в скотских условиях
12:37, 22 окт 2021
Управление Россельхознадзора по Башкирии во время проверки в деревне Архангелка Гафурийского района выявило нарушения при содержании крупного рогатого скота. Об этом сообщило ведомство.
«Коров в д. Архангелка Гафурийского района Башкирии содержат в скотских условиях», — говорится в сообщении.
Во время проведения осмотра фермерского хозяйства государственным инспектором Россельхознадзора было установлено, что в местах содержания скота наблюдается скопление навоза, навоз не вывозится и не утилизируется, животные не идентифицированы и не привиты.
На ответственное лицо составлен протокол по статье «нарушение правил карантина животных» (ч 1. Ст. 10.6 КоАП РФ).