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Стали известны личности трех погибших в страшном ДТП с КАМАЗом в Башкирии

Стали известны личности трех погибших в страшном ДТП с КАМАЗом в Башкирии

21:52, 24 окт 2021

В ГИБДД рассказали подробности ДТП в Туймазинском районе, где погибли три человека. По данным ведомства, сегодня, 24 октября, примерно в 17:00 на 1335-м километре трассы М-5 «Урал» столкнулись ВАЗ-2112 и КАМАЗ.

На заднем сиденье легковушки находились три женщины в возрасте 55, 58 и 33 года. Все они скончались на месте. 35-летний водитель из Благоварского района и его 38-летняя сожительница госпитализированы с тяжелыми травмами.

В МЧС Башкирии добавили, что погибших пассажирок пришлось деблокировать из салона.

— Водитель грузовика не пострадал. Подробности уточняются. На месте происшествия работают сотрудники полиции и других служб, — сообщили в ГИБДД.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Туймазинский район происшествия ДТП аварии
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