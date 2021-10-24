В Башкирии в аварии погибли 3 человека, еще двое попали в больницу

18:17, 24 окт 2021

В ГИБДД по Башкирии сообщили о серьезной аварии, которая произошла сегодня, 24 октября, в Туймазинском районе республики. В результате произошедшего погибли три человека.



Согласно предоставленным данным, авария произошла на 1340 км дороги М5 «Урал» столкновение произошло между грузовы автомобилем КамАЗ и ВАЗ-2112. В настоящий момент известно о трех погибших и двух пострадавших.



Подробности произошедшего пока что неизвестны. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.



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