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В Башкирии возле пекарни покупательница жестко ударила женщину по голове и сбежала

В Башкирии возле пекарни покупательница жестко ударила женщину по голове и сбежала

14:58, 25 окт 2021

В Демском районе Уфы женщина, совершая покупки в пекарне, получила травму в результате удара по голове.

Кадры из камер видеонаблюдения заведения опубликовали в соцсетях, на которых отчетливо видно, как женщина в шапке с леопардовым рисунком стоит у прилавка и рассматривает товар. В какой-то момент она оборачивается и подлетает к посетительнице у прилавка напротив. Она с силой ударяет женщину по голове, а после сбегает с места происшествия.


«В полицию обратилась женщина о том, что в магазине её ударила по голове неизвестная. Сотрудники полиции установили личность нападавшей женщины и доставили ее в отдел полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в пресс-службе МВД РФ по РБ.
Пострадавшая женщина находится в больнице.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Уфа происшествия происшествия Уфа
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