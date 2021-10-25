В Башкирии возле пекарни покупательница жестко ударила женщину по голове и сбежала

14:58, 25 окт 2021

В Демском районе Уфы женщина, совершая покупки в пекарне, получила травму в результате удара по голове.







Кадры из камер видеонаблюдения заведения опубликовали в соцсетях, на которых отчетливо видно, как женщина в шапке с леопардовым рисунком стоит у прилавка и рассматривает товар. В какой-то момент она оборачивается и подлетает к посетительнице у прилавка напротив. Она с силой ударяет женщину по голове, а после сбегает с места происшествия.





«В полицию обратилась женщина о том, что в магазине её ударила по голове неизвестная. Сотрудники полиции установили личность нападавшей женщины и доставили ее в отдел полиции. Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в пресс-службе МВД РФ по РБ.

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Пострадавшая женщина находится в больнице.