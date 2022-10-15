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В Уфе водитель маршрутки ударил женщину за отказ оплатить проезд

В Уфе водитель маршрутки ударил женщину за отказ оплатить проезд

13:39, 15 окт 2022

В Уфе водитель автобуса № 208 избил женщину, у которой не было денег на проезд. Рассказываем подробности сегодня, 15 октября.



Инцидент произошел на остановке «Юбилейная». Как сообщила очевидец, когда пассажирка выходила из автобуса, водитель попросил заплатить за проезд. Однако денег у женщины не оказалось. По словам очевидца, после этого мужчина выхватил у нее из рук пакет и несколько раз ударил им пассажирку по голове.

Как сообщили UFA1.RU в МВД Башкирии, женщина обратилась в отдел полиции № 2. Она заявила, что получила телесные повреждения от водителя автобуса № 208. По инциденту проводится проверка.

— Предварительно известно, что женщина не имела денег для оплаты проезда, что и стало причиной конфликта. Участковыми уполномоченными полиции сейчас проводится проверка. Женщина получила направление на прохождение судмедэкспертизы (СМЭ). После получения результатов СМЭ будет принято процессуальное решение, — рассказали в МВД.


Оператором автобуса является предприниматель Конофи Миназов. В беседе с UFA1.RU он сообщил, что пока не знает о произошедшем. Однако он добавил, что немедленно разберется в инциденте.

— Честно, даже не верю, что у нас есть такие водители. Не было таких случаев, сейчас же разберусь, — сообщил Миназов.

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Источник: ufa1.ru
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа
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