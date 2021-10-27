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Житель Башкирии угрожал матери убийством, из-за отказа покупать алкоголь

Житель Башкирии угрожал матери убийством, из-за отказа покупать алкоголь

14:13, 27 окт 2021

В Уфе полицейские задержали мужчину, который угрожал ножом своей матери за отказ покупать алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по РБ. 

70-летняя местная жительница сообщила правоохранителям, что проживает в квартире со своим сыном. Однако родственники часто ссорятся из-за того, что мужчина злоупотребляет алкоголем. В один из дней пенсионерка купила в магазине хлеб и молоко, но дома ее встретил недовольный сын. Из-за того, что женщина вернулась без спиртного, он схватил кухонный нож и начал угрожать физической расправой. Уфимка успела покинуть квартиру и немедленно обратилась в полицию. 

Также пострадавшая призналась, что это не первая угроза ее жизни. Ранее сын брал вилку и прислонил ее к шее женщины. В настоящее время 40-летний подозреваемый задержан. На него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Угроза убийством». Мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: происшествия криминал Уфа происшествия Уфа
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