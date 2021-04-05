Житель Кумертау угрожал фельдшеру скорой помощи убийством

Кумертау | 05 апр 2021 | 19:42

49-летний житель города Кумертау грозился убить медика скорой помощи. В итоге суд назначил мужчине наказание по статье «угроза убийством».







Зимой прошлого года фельдшер приехала на вызов к пациентке с высоким давлением. Но оказать медпомощь не получилось, из-за агрессивно настроенного пьяного мужчины в квартире. Вначале он обвинил медработника в том, что скорая добиралась очень долго, а затем и вовсе пригрозил убийством.



Неадекват угрожал зарезать медика, а затем застрелить из пистолета. Вскоре мужчина принес из кухни чайник, пригрозив ошпарить врача кипятком. Женщина естественно испугалась, так как буян был намного ее сильнее.

В суде мужчина чистосердечно раскаялся, что помимо инвалидности стало смягчающим обстоятельством.



Мужчину получил два года условно с испытательным сроком на один год.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram



