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Житель Кумертау угрожал фельдшеру скорой помощи убийством

Житель Кумертау угрожал фельдшеру скорой помощи убийством

Кумертау | 05 апр 2021 | 19:42

49-летний житель города Кумертау грозился убить медика скорой помощи. В итоге суд назначил мужчине наказание по статье «угроза убийством».

Зимой прошлого года фельдшер приехала на вызов к пациентке с высоким давлением. Но оказать медпомощь не получилось, из-за агрессивно настроенного пьяного мужчины в квартире. Вначале он обвинил медработника в том, что скорая добиралась очень долго, а затем и вовсе пригрозил убийством.

Неадекват угрожал зарезать медика, а затем застрелить из пистолета. Вскоре мужчина принес из кухни чайник, пригрозив ошпарить врача кипятком. Женщина естественно испугалась, так как буян был намного ее сильнее.

В суде мужчина чистосердечно раскаялся, что помимо инвалидности стало смягчающим обстоятельством.

Мужчину получил два года условно с испытательным сроком на один год.

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Источник: bash.news

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