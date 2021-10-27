В Башкирии мужчина из ревности жестоко убил любовницу и друга

13:29, 27 окт 2021

В Башкирии 33-летнему жителю Стерлитамака предъявлено обвинение в убийстве двух человек, совершенном с особой жесткостью. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.







Было установлено, что в ночь с 27 на 28 февраля 2021 года обвиняемый вместе с 40-летней сожительницей находился в гостях у своего 62-летнего знакомого. Компания распивала спиртные напитки. Однако во время застолья подозреваемый приревновал свою любовницу к хозяину дома и начал избивать своих собутыльников. И мужчину, и женщину он бил по разным частям тела, в том числе деревянными ножками от сломанного табурета по голове. От полученных травм оба пострадавших скончались, а пьяный обвиняемый уснул.

Когда мужчина проснулся и обнаружил тела погибших, он сам позвонил в полицию. Стражей порядка дождался в квартире и сознался в преступлении. Сообщается, что в ближайшее время уголовное дело будет направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.

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