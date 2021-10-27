Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии мужчина из ревности жестоко убил любовницу и друга

В Башкирии мужчина из ревности жестоко убил любовницу и друга

13:29, 27 окт 2021

В Башкирии 33-летнему жителю Стерлитамака предъявлено обвинение в убийстве двух человек, совершенном с особой жесткостью. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики. 

Было установлено, что в ночь с 27 на 28 февраля 2021 года обвиняемый вместе с 40-летней сожительницей находился в гостях у своего 62-летнего знакомого. Компания распивала спиртные напитки. Однако во время застолья подозреваемый приревновал свою любовницу к хозяину дома и начал избивать своих собутыльников. И мужчину, и женщину он бил по разным частям тела, в том числе деревянными ножками от сломанного табурета по голове. От полученных травм оба пострадавших скончались, а пьяный обвиняемый уснул.

Когда мужчина проснулся и обнаружил тела погибших, он сам позвонил в полицию. Стражей порядка дождался в квартире и сознался в преступлении. Сообщается, что в ближайшее время уголовное дело будет направлено в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.

Читайте также:

В Нижнем Тагиле внезапно умер молодой парень из Башкирии
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: Стерлитамакский район криминал происшествия происшествия в Стерлитамаке
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: