В Башкирии осудили общественницу, призывавшую сносить православные кресты

16:38, 03 ноя 2021

Рамилю Саитову, которую обвиняли в экстремистской деятельности, приговорили к лишению свободы сроком на три года. Отбывать наказание она будет в колонии-поселении. Заседание прошло сегодня, 3 ноября, в Кировском районном суде Уфы.







Подсудимой дали сказать последнее слово. Она заявила, что на видеороликах, в которых нашли призывы к экстремизму, была не она, а другая женщина, похожая на нее и представляющаяся ее именем.

— Поскольку нас с этой женщиной связала судьба в этом процессе, то я вынуждена защищать ее, — сказала Рамиля Саитова.

Она сообщила, что завершила свой эпос, в котором отразила свою точку зрения на попов, имамов и армян. Женщина объяснила, чем, по ее мнению, они грешат.





— Таков в моем понимании грех авраамических религий — в том, что они монополизировали истину. Но я говорила от лица иных действующих лиц, что наша жизнь — игра и человек — это фактически программа, причем, если он персонаж, это настоящая программа, которая выдает двоичные коды по системе 1–0, в данном случае мы — живые люди, это добро и зло. <...> У человека нет собственного мнения, люди приучены к тому, что за них всё знают, а кто за них знает и решает — вроде бы попы и имамы. Поскольку они обслуживают действующую власть, то вся система построена так, что за человека решают другие, — заявила Саитова.

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