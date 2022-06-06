Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »

Жителя Башкирии осудили за призывы к экстремизму в интернете

Жителя Башкирии осудили за призывы к экстремизму в интернете

09:12, 06 июн 2022

Жителя башкирского города Сибая Спартака Бавеяна приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима за призывы к терроризму и экстремизму в интернете. Апелляционный военный суд оставил без изменения решение второго Западного окружного военного суда. Об этом 1 июня сообщила республиканская ФСБ.

– Злоумышленник с использованием сети призывал к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, осуществлял публичное оправдание терроризма и его пропаганду, а также побуждал к насильственному изменению конституционного строя и подрыву безопасности Российской Федерации, – передали в силовом ведомстве.


Помимо срока в тюрьме 36-летнему мужчине также запретили на три года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Читайте также:

В Башкирии уволили замглавы администрации и завели уголовное дело
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Сибай криминал
Читайте также

Житель Уфы пытался принять участие в боях в Сирии на стороне террористов
Человек и закон в Башкирии
Житель Уфы пытался принять участие в боях в Сирии на стороне террористов
Житель Салавата получил три года за призыв к смене власти в соцсети
Человек и закон в Башкирии
Житель Салавата получил три года за призыв к смене власти в соцсети
Айрату Дильмухаметову продлили арест на два месяца
Человек и закон в Башкирии
Айрату Дильмухаметову продлили арест на два месяца
В Башкирии за публичные призывы к терроризму осудили жителя Чишминского района
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии за публичные призывы к терроризму осудили жителя Чишминского района


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: