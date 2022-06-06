Жителя Башкирии осудили за призывы к экстремизму в интернете

09:12, 06 июн 2022

Жителя башкирского города Сибая Спартака Бавеяна приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима за призывы к терроризму и экстремизму в интернете. Апелляционный военный суд оставил без изменения решение второго Западного окружного военного суда. Об этом 1 июня сообщила республиканская ФСБ.







– Злоумышленник с использованием сети призывал к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, осуществлял публичное оправдание терроризма и его пропаганду, а также побуждал к насильственному изменению конституционного строя и подрыву безопасности Российской Федерации, – передали в силовом ведомстве.





Помимо срока в тюрьме 36-летнему мужчине также запретили на три года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

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