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В Башкирии инспекторы задержали браконьеров, застреливших двух косуль

В Башкирии инспекторы задержали браконьеров, застреливших двух косуль

09:21, 08 ноя 2021

В охотничьих угодьях неподалеку от Стерлитамака инспекторы обнаружили внедорожник. В окровавленном багажнике лежали трупы двух застреленных самцов косуль.

На место происшествия немедленно прибыли государственный охотничий инспектор Минэкологии Башкирии, полиция и ветеринары. Вскоре по номеру автомобиля удалось вычислить личности браконьеров и задержать их.

- Место отстрела также обнаружено, ведутся доследственные действия, - сообщили в Обществе охотников Башкирии.

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Отметим, что штраф за незаконный отстрел самцов косули начинается от 120 тысяч рублей. За убитую самку браконьерам грозит штраф в 200 тысяч рублей, а также обязательные работы и даже лишение свободы сроком до 2 лет.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Общество охотников Башкирии
Теги: происшествия Стерлитамакский район происшествия в Стерлитамаке
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