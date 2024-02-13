Браконьеры в Уфимском районе Башкирии незаконно добыли двух косуль

12 февраля в ходе рейда в Уфимском районе госинспекторы Минприроды Башкирии обнаружили факт браконьерства. На поле подсолнечника, где обычно кормится дичь, были найдены туши двух сибирских косуль с огнестрельными ранениями.

Заместитель министра природопользования и экологии Камиль Биргулиев сообщил, что госинспекторы, услышав выстрелы, направились к их источнику. В результате непродолжительного ожидания им удалось задержать браконьеров, вернувшихся за своей добычей.

Стоит отметить, что охота на территории Уфимского района полностью запрещена, а сезон охоты на косулю завершился 10 января.

Ущерб, причиненный браконьерами, оценивается в 320 000 рублей. На место происшествия вызвали сотрудников полиции, которые в данный момент проводят следственные мероприятия.

Помимо административного наказания, браконьерам грозит и уголовная ответственность.

Автор: Семен Подгорный

Фото: минэкологии РБ