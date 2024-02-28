Жестокая расправа: браконьеры убили трех косуль в Давлекановском районе Башкирии

22:06, 28 фев 2024

28 февраля 2024 года в Давлекановском районе Республики Башкортостан инспекторами ГИБДД был остановлен автомобиль ВАЗ-2112. В ходе досмотра в багажнике автомашины были обнаружены фрагменты трех косуль: сердца, легкие и печень, а также две туши этих животных.

На место инцидента прибыли сотрудники Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан и сотрудники полиции. По предварительной оценке, браконьерская охота причинила крупный ущерб охотничьим ресурсам региона.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и привлечение виновных к ответственности.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минэкологии РБ