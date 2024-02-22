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В Башкирии охотники незаконно добыли 5 кабанов и 2 зайцев

В Башкирии охотники незаконно добыли 5 кабанов и 2 зайцев

09:10, 22 фев 2024

В Абзелиловском районе Башкирии произошло грубое нарушение правил охоты, повлекшее за собой возбуждение уголовного дела.

Внимание сотрудников ППС полиции и работника ассоциации охотников и рыболовов РБ привлекли шестеро мужчин на снегоходах, которые тащили за собой тяжелые сани. При проверке выяснилось, что в санях находились разделанные туши пяти кабанов и двух зайцев. Ни один из охотников не имел при себе разрешения на добычу животных.

В ходе разбирательства было установлено, что пятеро жителей Магнитогорска и 37-летний житель деревни Северный, действуя группой, отправились в лес на снегоходах, имея при себе ружья, радиостанции и ножи. Охотники отстреливали диких животных, разделывали туши и складывали их в сани.

В результате незаконной охоты были изъяты: пять разделанных туш кабанов, две туши зайцев, четыре снегохода, пять ружей, ножи и радиостанции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота», сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Жестокая расправа: браконьеры убили 5 кабанов в Башкирии Жестокая расправа: браконьеры убили 5 кабанов в Башкирии
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: МВД по РБ
Теги: Абзелиловский район происшествия браконьер
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