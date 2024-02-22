В Башкирии охотники незаконно добыли 5 кабанов и 2 зайцев
09:10, 22 фев 2024
В Абзелиловском районе Башкирии произошло грубое нарушение правил охоты, повлекшее за собой возбуждение уголовного дела.
Внимание сотрудников ППС полиции и работника ассоциации охотников и рыболовов РБ привлекли шестеро мужчин на снегоходах, которые тащили за собой тяжелые сани. При проверке выяснилось, что в санях находились разделанные туши пяти кабанов и двух зайцев. Ни один из охотников не имел при себе разрешения на добычу животных.
В ходе разбирательства было установлено, что пятеро жителей Магнитогорска и 37-летний житель деревни Северный, действуя группой, отправились в лес на снегоходах, имея при себе ружья, радиостанции и ножи. Охотники отстреливали диких животных, разделывали туши и складывали их в сани.
В результате незаконной охоты были изъяты: пять разделанных туш кабанов, две туши зайцев, четыре снегохода, пять ружей, ножи и радиостанции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота», сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Фото: МВД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии задержали браконьеров, убивших восемь кабанов
Происшествия в Башкирии
В Башкирии обнаружили туши двух незаконно добытых лосей
Происшествия в Башкирии
В Туймазинском районе возбуждено уголовное дело на главу сельсовета
Происшествия в Башкирии
Жестокая расправа: браконьеры убили 5 кабанов в Башкирии