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В Башкирии егерь напал на след браконьера, убившего лося

В Башкирии егерь напал на след браконьера, убившего лося

На территории Кушнаренковского района Башкортостана произошел случай незаконной охоты на лося. Во время рейдовой проверки 29 января егерь охотпользователя фермерского хозяйства "Барское" обнаружил следы незаконной добычи животного.

По словам пресс-службы регионального Министерства экологии, при осмотре местности были найдены шкура, голова и конечности лося, а также гильза от оружия и следы от снегохода. Предположительно, именно на этом транспорте передвигался браконьер. Егерь отправился по следам и вышел на местного жителя, у которого дома хранились трофеи от незаконной охоты.

Сотрудники Минэкологии РБ подсчитали нанесенный животному миру ущерб. Он составил немалую сумму в размере 400 000 рублей. Сейчас по данному факту ведется следствие, полицейские проводят необходимые оперативные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Минэкологии РБ
Теги: Кушнаренковский район происшествия браконьер
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