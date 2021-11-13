В Башкирии произошла авария, в которой пострадали 2 пассажира

11:14, 13 ноя 2021

Происшествие в Башкирии произошло в восьмом часу утра в Федоровском районе.







На 38 км автодороги Мелеуз-Федоровка 32-летний житель Кугарчинского района, управляя "Nissan Premier", двигаясь со стороны д. Ключевка в направлении с. Бала-Четырман, предположительно, не справился с рулевым управлением допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.



В результате ДТП два пассажира, 33-летняя женщина и 32-летний мужчина, госпитализированы. Известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии погиб водитель ВАЗ-2114, вылетев с дороги в яму.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ