В Башкирии женщина воткнула нож в живот матери

11:22, 13 ноя 2021

В Октябрьском 40-летняя женщина ударила мать ножом в живот.







В пресс-службе местного суда сообщили, что происшествие в Башкирии произошло летом 2021 года в одной из городских квартир. Известно, что в июле женщины серьезно поругались на бытовой почве. Желая завершить конфликт, пожилая мать осужденной отправилась спать в другую комнату. Однако дочь решила жестоко наказать собственную мать. Она схватила нож, ворвалась в комнату и ударила родственницу в живот. К счастью, прибывшим на место медикам удалось спасти пострадавшую.

Во время расследования дочь отказалась признаваться, что ударила мать ножом. Следователям пришлось принимать во внимание факты, которые она озвучила во время предварительного следствия.



Пострадавшая мать попросила не наказывать свою горе-дочь. В итоге женщину признали виновной в нанесении тяжкого вреда здоровью и приговорили к трем годам заключения условно.

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