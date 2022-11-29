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В Бижбулякском районе Башкирии женщина жестоко избила свою малолетнюю дочь

В Бижбулякском районе Башкирии женщина жестоко избила свою малолетнюю дочь

11:52, 29 ноя 2022

Жительница Бижбулякского района Башкирии жестоко избила свою малолетнюю дочь за то, что та вступилась за бабушку.



Сельчанку два раза привлекали к ответственности за побои. Когда она, будучи пьяной, в очередной раз поссорилась со своей мамой, в дело вмешалась ее маленькая дочь. Девочка заступилась за свою бабушку. Разозлившись, злоумышленница схватила ее за волосы и стала дергать их в разные стороны. После этого она несколько раз ударила ребенка кулаком по животу и один раз по лицу.

Теперь уже бабушка вступилась за внучку, попытавшись отнять ее у невменяемой дочери. Но та пнула ее в живот, ударила кулаком в лицо и укусила за правую руку, сообщает пресс-служба Бижбулякского межрайонного суда.


Затем женщина зажала свою маленькую дочь в угол и, удерживая одной рукой, стала жестоко избивать ее, говоря при этом: «Я тебя все равно убью!» К счастью, испуганная девочка смогла вырваться и убежать на улицу.

Суд отправил горе-мать в колонию-поселение на два года и семь месяцев.

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Источник: www.proural.info
Теги: Бижбулякский район происшествия суд
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