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В Башкирии во время демонтажа труб был уничтожен плодородный слой почвы

В Башкирии во время демонтажа труб был уничтожен плодородный слой почвы

16:32, 16 ноя 2021

В Башкирии в Шаранском районе при демонтаже труб был уничтожен плодородный слой почвы. О нарушениях сообщили в пресс-службе Россельхознадзора республики. 

Было установлено, что глава колхозного фермерского хозяйства решил демонтировать неиспользуемые трубы на территории Зириклинского сельсовета. Однако при этом он самовольно снял и переместил плодородный слой почвы на двух участках сельхозназначения. 

Специалисты выяснили, что земляные работы по раскопке траншеи были проведены без разрешения и с нарушением стандартов ГОСТ. В настоящее время на главу КФХ составлен протокол об административном правонарушении.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба Россельхознадзора РБ
Теги: Шаранский район
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