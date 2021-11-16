В Башкирии во время демонтажа труб был уничтожен плодородный слой почвы
16:32, 16 ноя 2021
В Башкирии в Шаранском районе при демонтаже труб был уничтожен плодородный слой почвы. О нарушениях сообщили в пресс-службе Россельхознадзора республики.
Было установлено, что глава колхозного фермерского хозяйства решил демонтировать неиспользуемые трубы на территории Зириклинского сельсовета. Однако при этом он самовольно снял и переместил плодородный слой почвы на двух участках сельхозназначения.
Специалисты выяснили, что земляные работы по раскопке траншеи были проведены без разрешения и с нарушением стандартов ГОСТ. В настоящее время на главу КФХ составлен протокол об административном правонарушении.