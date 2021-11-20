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В Башкирии на автомобильной дороге загорелся микроавтобус

В Башкирии на автомобильной дороге загорелся микроавтобус

19:35, 20 ноя 2021

В Аургазинском районе на трассе загорелся автомобиль. Об этом сообщили в группе «БашДТП» в соцсетях.

Информация о возгорании поступила в диспетчерскую МЧС 20 ноября в 11:48. По предварительным данным, на 61 км трассы Р-240 загорелся автомобиль «Фиат Дукат». На место направили силы и средства МЧС. Открытое горение полностью ликвидировали в 12:14. Погибших и пострадавших на месте ЧП нет.
 
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии сгорел дом многодетной семьи. Пожар в доме площадью 120 квадратных метров, где жила многодетная семья, произошел сегодня в деревне Субай в Кушнаренковском районе.


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Источник: ufa.aif.ru
Фото: скрин видео
Теги: Аургазинский район происшествия пожар
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