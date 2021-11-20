В Башкирии на автомобильной дороге загорелся микроавтобус
19:35, 20 ноя 2021
В Аургазинском районе на трассе загорелся автомобиль. Об этом сообщили в группе «БашДТП» в соцсетях.
Информация о возгорании поступила в диспетчерскую МЧС 20 ноября в 11:48. По предварительным данным, на 61 км трассы Р-240 загорелся автомобиль «Фиат Дукат». На место направили силы и средства МЧС. Открытое горение полностью ликвидировали в 12:14. Погибших и пострадавших на месте ЧП нет.
Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.