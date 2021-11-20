В Башкирии на автомобильной дороге загорелся микроавтобус

19:35, 20 ноя 2021

В Аургазинском районе на трассе загорелся автомобиль. Об этом сообщили в группе «БашДТП» в соцсетях.







Информация о возгорании поступила в диспетчерскую МЧС 20 ноября в 11:48. По предварительным данным, на 61 км трассы Р-240 загорелся автомобиль «Фиат Дукат». На место направили силы и средства МЧС. Открытое горение полностью ликвидировали в 12:14. Погибших и пострадавших на месте ЧП нет.



Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии сгорел дом многодетной семьи. Пожар в доме площадью 120 квадратных метров, где жила многодетная семья, произошел сегодня в деревне Субай в Кушнаренковском районе.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скрин видео