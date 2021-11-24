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В Башкирии скончалась председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова

В Башкирии скончалась председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова

09:44, 24 ноя 2021

Скончалась председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова. Как рассказали в пресс-службе, судья умерла сегодня, 24 ноября, от осложнений на фоне коронавируса.

Латыповой было 66 лет. В судебной системе она работала с 1982 года, а в Высшую республиканскую инстанцию перешла в 1988-ом. В 2009 она стала заместитель председателя ВС, а спустя 10 лет возглавила ведомство.

- Обязанности председателя ВС возложили на её заместителя Семенова Ивана Сергеевича, - сообщили UFA1.RU в пресс-службе ведомства.
Отметим, Иван Семенов был назначен замглавы Верховного суда в 2019 году.

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Источник: ufa1.ru
Фото: vs.bkr.sudrf.ru
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