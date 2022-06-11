Путин в Башкирии назначил новых судей

20:59, 11 июн 2022

В Башкирии назначили новых судей. Указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщили сегодня, 11 июня, в объединенной пресс-службе судов республики.







Судьей Верховного суда стала Елена Оленичева. Ранее она работала в Советском районном суде Уфы.



В Уфе в Ленинском райсуде судьей назначена Наталья Лялина, которая также перешла из Советского райсуда. В Октябрьском райсуде — Арсен Латыпов, ранее занимавший пост мирового судьи в Альшеевском районе.



В Орджоникидзевском райсуде судьей стала Ирина Байбулатова, которая была помощником судьи Верховного суда. В Советском — Юлия Мельникова. В прошлом она была судьей Стерлитамакского городского суда.





Должность судьи Стерлитамакского городского суда заняла Татьяна Биккинина, а Уфимского райсуда — Тагир Карачурин.



— В соответствии с документом на шестилетний срок полномочий председателем Чишминского районного суда республики назначена Эльмира Зиангирова, заместителем председателя Кировского районного суда Уфы — Ольга Совина, — сообщили в пресс-службе судов.

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