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Путин в Башкирии назначил новых судей

Путин в Башкирии назначил новых судей

20:59, 11 июн 2022

В Башкирии назначили новых судей. Указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщили сегодня, 11 июня, в объединенной пресс-службе судов республики.

Судьей Верховного суда стала Елена Оленичева. Ранее она работала в Советском районном суде Уфы.

В Уфе в Ленинском райсуде судьей назначена Наталья Лялина, которая также перешла из Советского райсуда. В Октябрьском райсуде — Арсен Латыпов, ранее занимавший пост мирового судьи в Альшеевском районе.

В Орджоникидзевском райсуде судьей стала Ирина Байбулатова, которая была помощником судьи Верховного суда. В Советском — Юлия Мельникова. В прошлом она была судьей Стерлитамакского городского суда.


Должность судьи Стерлитамакского городского суда заняла Татьяна Биккинина, а Уфимского райсуда — Тагир Карачурин.

— В соответствии с документом на шестилетний срок полномочий председателем Чишминского районного суда республики назначена Эльмира Зиангирова, заместителем председателя Кировского районного суда Уфы — Ольга Совина, — сообщили в пресс-службе судов.

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Источник: ufa1.ru
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